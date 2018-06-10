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Kerkük'te 28 günlük gösteri sona erdi

Kerkük'te Türkmenlerin başlattıkları 28 günlük gösteri sona erdi...

10 Haziran 2018 Pazar 11:25
Kerkük'te 28 günlük gösteri sona erdi

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı gösteriler, 28 gün sonra Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin çağrısı üzerine sona erdi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak meclisinde oyların elle sayılması kararı alındığına dikkati çekerek, bunun üzerine sandıktaki iradelerinden taviz vermeyen Türkmen milletinin gösterilere son verdiğini söyledi.  

Seçimlerde iradesinin elinden alınmasına karşı tepkisini meydanlarda veren Türkmenlerin sesini hükümete duyurmayı başardığına dikkat çeken Salihi, "Haftalardır kesintisiz olarak gösterilerini sürdüren Türkmenler sayesinde Irak meclisinden oyların elle sayılması kararı çıktı.

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Meclisin aldığı kararın takipçisi biz olacağız. Türkmenler inandıkları demokrasi yoluyla haklarını elde etmeyi bilen bir millettir." diye konuştu. 

Kerkük'te gösterilere katılan Türkmenlere teşekkürlerini ileten Salihi, şöyle devam etti:

''Meclisin aldığı kararın uygulanması önünde herhangi bir engel çıkarsa o zaman halk bir kez daha meydanlara çıkacak ve gösteriler bir kez daha başlayacaktır. Bu durumda gösteriler bir tek Kerkük değil Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları Irak'ın başka kentlerinde de olacaktır.''

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek, gösteriler başlatmıştı. 
Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.

Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle 6 Haziran tarihinde yaptığı oturumda oyların yeniden elle sayılmasına karar verdi.  

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