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Kıbrıs'taki BM barış gücünün görev süresi 6 ay uzatıldı

BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatma kararı aldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 19:09
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Kıbrıs'taki BM barış gücünün görev süresi 6 ay uzatıldı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki barış gücünün (UNFICYP) görev süresini 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatma kararı aldı.

Karar, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edildi.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

"STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ"

Kararda ayrıca, resmi müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyulduğu ve statükonun sürdürülemez olduğu belirtildi.

Sahadaki durumun statik olmadığı kaydedilen kararda, ''Anlaşmanın olmaması siyasi gerilimi artırıyor, iki toplum birbirinden daha da uzaklaştırıyor. Sahada geri dönüşü olmayan değişiklikler riski var ve çözüm olasılığı azalıyor.'' denildi.

Kararda Doğu Akdeniz'de devam eden gerginlikten duyulan endişeye de dikkat çekilerek, sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde ve tüm Kıbrıslıların faydalanacağı şekilde çözülmesine vurgu yapıldı.

Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çağrısını yineleyen BMGK, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten 5 Temmuz 2022'ye kadar konseye yeni raporunu sunmasını istedi.

Guterres, 9 Temmuz 2021-15 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan raporunda, Kıbrıs'ta taraflar arasında müzakere edilmiş bir çözüme güvenin azaldığını ancak tarafların tam teşekküllü müzakerelerin yokluğunda "halkın umudunu canlı tutmak" için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmesi gerektiğini bildirmişti.

Her iki tarafta da iç siyasetteki gelişmelerin ilave sorunlar yarattığını ve iki toplumunun da Kıbrıs sorununun çözümünde herhangi bir ilerleme sağlanması konusuna daha fazla şüpheyle bakar olduğunu ifade eden Guterres, ''Geçen zaman, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulma yönündeki çabaları güçleştirmeye devam ediyor.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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