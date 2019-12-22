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Kıbrıslı türk gençlerde örnek davranış!

22 Aralık 2019 Pazar 14:05
Kıbrıslı türk gençlerde örnek davranış!

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere ve Kıbrıs İslam Cemiyeti bu akşam yaklaşık 200 evsiz insana sıcak yemek, tatlı ve içecek dağıttı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nden yapılan açıklamada evsiz insanların yaşadıklarına dikkat çekilerek gereken önemim verilmesi gerektiği vurgulandı. Kıbrıslı Türk öğrenciler bu davranışı büyük beğeni topladı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu’nun açıklaması şöyle: tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de on binlerce insan karda kışta, yağmurda çamurda, aç ve korunmaya muhtaç şekilde başına ne geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. Londra'nın sokaklarında bir karton üzerine sığınmış, tren istasyonunda bir köşede gecesini geçiren sıcak bir eve hasret olan binlerce insan var. Çoğumuz bu çaresiz insanları görmezden geliyoruz, lakin herkes gibi onlarında bir hayat hikayesi var. Hayat bazıları için çok acımasız ve zor...

Evsizlik, tüm dünya ülkelerinde önemli toplumsağlığı sorunlarından biridir. Son yıllarda ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin etkisiyle, evsiz kadın, erkek ve çocukların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Evsizlik, sağlık risklerine ve problemlerine sebep olmaktadır.

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Bu akşam bizler güçlerimizi birleştirdik ve evsiz insanlara yiyecek, giyecek ve barınmalarına yardım edecek eşyalar dağıttık. Öncelikle bizi böylesi önemli ve anlamlı etkinliğe davet eden Husayn Hashim ElBakayi'e çok teşekkür ederiz. Katkı koyan ve bizi yalnız bırakmayan Münnever ablamıza da çok teşekkür ederiz.

Gençlerimizin el birliğiyle, gönül birliğiyle yoksul ve sokakta yaşayan insanlar için göstermiş oldukları duyarlılık ve ilgili tarif edilemez bir duygu. Duyarlı gençlerin yaptıkları, tüm topluma örnek olsun.

İyi ki Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere!

(Kaynak: HABER KIBRIS)

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KıbrısHaberKKTC
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