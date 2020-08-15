Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi askerin aracına ırkçı saldırı

Kıbrıs'taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi bir askerin aracına ırkçı ifadeler barındıran ‘graffitiler’ çizildi, olayla ilgili “askeri polisler” tarafından soruşturma başlatıldı.