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Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın Kiev'e 10 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:47
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Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın Kiev'e 10 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı.

 Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu. Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.

SOKAĞA ÇIKAN SABOTAJCI SAYILACAK

Rusya’nın saldırılarına topyekun bir mücadeleyle karşılık veren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yetkililer, bugünden itibaren yaya olarak dışarı çıkmanın yasaklandığını açıklayarak, “Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” uyarısında bulundu.

 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde de saldırılar devam ediyor. Ukrayna’da geçtiğimiz cuma günü sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve yasak bugün sona ermişti. Ancak Ukrayna vatandaşlarının sokağa çıkma yasağının ardından ihtiyaçlarını karşılamak için market ve eczanelere gitmesiyle yoğun kalabalıkların oluştuğu görüldü.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan yeni açıklamada, “Bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı saat 20.00 ile 07.00 arasında uygulanacak. Market ve eczaneler ise sabah 08.00’den akşam 19.00’a kadar açık olacak. 28 Şubat’tan itibaren şehirde dolaşmak, yalnızca askeri amir tarafından verilen yeni bir özel geçiş izni ile mümkün olacak. Geçişler sadece araçlar için verilecek ve yaya olarak hareket etmek kesinlikle yasak. Şu andan itibaren sokaklarda bulunan siviller sabotajcı olarak algılanacak” denildi.

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