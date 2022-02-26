Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Ölümlü kaza zanlısı, tutuklu kalacak!
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak

Kiev Belediye Başkanı, 28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

26 Şubat 2022 Cumartesi 16:11
90 Okunma
Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
banner108

Kiev Belediye Başkanı, 28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.
Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

-28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
Rus askerleri yeniden ilerliyor
Rus askerleri yeniden ilerliyor
Fransa Rus gemisini alıkoydu
Fransa Rus gemisini alıkoydu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim