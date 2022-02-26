Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak

Kiev Belediye Başkanı, 28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

-28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.