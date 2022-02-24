Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...

Kiev'de yaşayanlar şehri terk etmeye başladı

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından şehri terk etmeye başladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 09:28
87 Okunma
Kiev'de yaşayanlar şehri terk etmeye başladı
banner108

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. 

Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. 

Askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı.

Yollarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

BENZİNLİKLERDE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Savaş sirenleriyle uyanan halk panik halinde market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Özellikle ülkenin başkenti Kiev’de market ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 araçlık Rus askeri konvoyu Ukrayna'nın doğusunda görüldü
200 araçlık Rus askeri konvoyu Ukrayna'nın doğusunda görüldü
Ukrayna Parlamentosu olağanüstü hal kararını kabul etti
Ukrayna Parlamentosu olağanüstü hal kararını kabul etti
Baerbock, Putin’i Batı’ya yalan söylemekle suçladı.
Baerbock, Putin’i Batı’ya yalan söylemekle suçladı.









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim