Kiev'de yaşayanlar şehri terk etmeye başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya karşı özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından halk şehri terk etmeye başladı.

Yollarda trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

BENZİNLİKLERDE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Savaş sirenleriyle uyanan halk panik halinde market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti.



Özellikle ülkenin başkenti Kiev’de market ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.