‘Kiev hayaleti’ kim?

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.



Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.



UKRAYNALILARA GÜÇ VERİYOR



Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.



Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.

ALTI RUS UÇAĞI DÜŞÜRDÜ İDDİASI



Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.



Ukrayna’nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, ”İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti” diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi” ifadeleri yer aldı.

AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI



Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı” ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA'DA 98 SAVAŞ JETİ BULUNUYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterinde dört farklı savaş jeti bulunuyor. Bu jetlerin hepsi Rus yapımı. MiG-29 37 adetle Ukrayna ordusunun en fazla sahip olduğu savaş jeti. MiG-29'u 32 adetle Su-27 takip ediyor üçüncü sırada 17 adet Su-25 ve 12 adet Su-24 bulunuyor.

MiG-29 (Fulcrum) 1981 yılından beri kullanılıyor. Saatte 2 bin 400 kilometre hıza çıkabilen MiG-29'un boş ağırlşığı 11 ton dolu ağırlığı ise 14.9 ton. Hayalet pilotun sürdüğü iddia edilen özellik 2.25 Mach hızına çıkabiliyor ve bin 430 kilometre menzile sahip.

Fulcrumlar ihtiyaca göre donatılabiliyor. Savaş jetinde makineli topun yanı sıra roket füze veya bomba kullanılabiliyor.

17 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde olan uçak 3 bin 500 kilogram yakıt alabiliyor.