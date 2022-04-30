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'Kiev Hayaleti' öldürüldü

30 Nisan 2022 Cumartesi 19:17
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'Kiev Hayaleti' öldürüldü

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, 6 Rus uçağını düşürdüğü haberleriyle birlikte Ukrayna’da efsane haline gelen ‘Kiev’in Hayaleti’ pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. İngiliz basınında çıkan haberlerde pilotun 29 yaşındaki bir çocuk babası Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu belirtildi.

Rusya’njın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde savunma cephesinde 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) olarak adlandırılan ve halk arasında kahraman haline gelen savaş pilotunun öldürüldüğü açıklandı.

The Times of London’ın haberinde kimliği açıklanan pilotun 29 yaşındaki bir çocuk babası Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu belirtildi.

İngiliz gazetesi, Tarabalka'nın 13 Mart'ta “ezici” sayıda düşman kuvvetiyle savaşırken kendisi vuruluncaya kadar 40 kadar Rus uçağını düşürdüğünü vurguladı.

Ailesinin açıklamasında Tarabalka, ölümünden sonra Ukrayna'nın savaşta en büyük cesaret madalyası olan Altın Yıldız Nişanı ile Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü.

Kaynakların verdiği demeçte, Tarabalka'nın kimliğini doğrulanırken, Ukraynalı yetkililer kahramanlıklarını yaptığı sırada kullandığı tüm kask ve gözlüklerinin Londra'da açık artırmaya çıkarılacağını söyledi.

Tarabalka, Ukrayna hükümetinin savaşın ilk günlerinde altı Rus jetini düşürmesinin o zamanlar adı bilinmeyen pilota güven vermesiyle gizemli bir efsane haline geldi.

Kimliği bir sır olarak kaldığı için birçok kişi tarafından “Hayalet” olarak adlandırılan Binbaşı’nın gerçek olup olmadığını sorgulanmıştı.

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