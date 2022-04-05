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Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı

Tüm dünyayı derinden sarsan görüntülerin ortaya çıktığı Buça kentindeki katliamın baş şüphelisinin 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov olduğu duyuruldu.

05 Nisan 2022 Salı 22:16
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Kiev istihbaratı Buça katliamının baş şüphelisini açıkladı
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Rusya-Ukrayna savaşında en trajik görüntüler, başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça şehrinden geldi.

Rus ordusunun çekildiği şehirde, sokaklarda sivillerin elleri arkadan bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntülerinin yankıları sürüyor.

Dünya kamuoyunu derinden etkileyen olay sonrası Ukrayna harekete geçti.

KİEV İSTİHBARATI BAŞ ŞÜPHELİYİ AÇIKLADI

Kiev istihbaratı, katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için yaptıkları çalışma sonrası bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı araştıtmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı.

Aynı habere göre, Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.

RUSYA: PLANLANMIŞ TRAJİK BİR GÖSTERİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Planlanmış trajik bir gösteri" olarak nitelendirmişti.

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