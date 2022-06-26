Kiev ve Harkiv’e saldırılar devam ediyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin, Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmana füze saldırısı düzenlediğini ifade ederek bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini aktardı.

Belediye Başkanı Kliçko, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- Füzeler, Hazar Denizi'nden fırlatıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, yapığı açıklamada, füzelerin Rus kuvvetlerince Hazar Denizi'nden fırlatıldığını kaydetti.

Kiev'e doğru 4 ila 6 füzenin atıldığını tahmin ettiklerini belirten Ignat, bunlardan ikisinin Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiğini söyledi

Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Harkiv'e yönelik Rus kuvvetlerince gece ve sabaha karşı düzenlenen hava saldırıları sonucu şehrin altyapısı hasar gördü, sivillerin araçları yandı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv şehrine ve genel olarak bölgeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarının sayısının son günlerde arttığı görülüyor.

Gece yarısı düzenlenen füze saldırısında Harkiv'in Nemishlianski ilçesine bağlı Jeka-Drogomanova Sitesi'ndeki apartman hasar gördü, park halindeki araçlar yandı.

- Misafir olarak geldiği apartmanın önüne park ettiği aracı yandı

Füze saldırısı sonucu yanan araçların enkazı önünde güvenlik ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları izleyen 37 yaşındaki Harkiv sakini Vladimir Zadorrzjni, gece yarısından sonra patlama meydana geldiğini ifade etti.

Kardeşinin evine misafir olarak geldiğini ve geceyi burada geçirdiğini söyleyen Zadorrzjni, "İki ayrı patlama oldu. İkinci füze kaldığımız evin çatısına isabet etti. Füze çatıyı delerek apartmanın avlusunda düştü ve patladı. Patlama sonucu dışarıdaki aracım da patladı ve yandı. Ayrıca 4 araç daha yandı." dedi.

Harkiv'e yönelik hava saldırılarının son dönemde daha da arttığına ve kentin altyapısına zarar verdiğine dikkati çeken Zadorrzjni, "Harkiv'e saat 22.00'den 01.00'e kadar mutlaka füzeler atılıyor." diye konuştu.

Hasar gören apartmanda yaşayan Nikalay Ponomarenko da saat 23.30 sularında bölgede patlamaların duyulmaya başladığını kaydederek füzenin apartmanlarına 00.15 civarında isabet ettiğini dile getirdi.

Bir füzenin evlerine, diğer füzenin ise yaşadığı semte yakın bir yere düştüğünü söyleyen Ponomarenko, "Apartman hasar gördü. Arabalar yandı. Bir araç ise patladı." ifadelerini kullandı.