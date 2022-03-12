Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Flaş Haber
Araç alev aldı!
Kapat

“Kiev’in hayaleti” ilk kez görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen ve 10 Rus jetini düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in Hayaleti' lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Ukrayna Ordusu görüntülerle birlikte Rus tarafına bir de tehdit mesajı gönderdi.

12 Mart 2022 Cumartesi 13:01
151 Okunma
“Kiev’in hayaleti” ilk kez görüntülendi
banner108

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya, son derece modern silahları ve uçak teknolojisine rağmen hava üstünlüğünü halen ele geçirememesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Savaştan önce Rus ordusuna kıyasla çok daha güçsüz olduğu yorumları yapılan Ukrayna ordusu Ruslara karşı direnirken, ülkede bir şehir efsanesi de ortaya çıktı. Bu isim ise “Kiev'in hayaleti” lakaplı bir MİG-29 kullanan Ukraynalı pilot. Kimliği açıklanmayan bu pilot, açıklamalara göre tam 10 tane Rus savaş jetini düşürdü.

Ukrayna ordusu, Ukrayna işgalinin kahramanlarından biri haline gelen Kiev’in Hayaleti’ lakaplı gizemli savaş pilotunun görüntülerini ilk kez paylaştı.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin genelkurmayı tarafından yayınlanan görüntülerde Ruslara bir tehdit mesajı da yer aldı. Silahlı kuvvetler, Kiev Hayaleti’nin görüntüsünü yayınlarken, ‘Merhaba işgalci, ruhunuz için geliyorum!’ yazdı.

Görüntüde bir MiG-29 savaş uçağının kokpitinde, yüzü siyah bir vizör ve oksijen maskesinin arkasına gizlenmiş bir asker yer alıyor.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için “Kiev’in Hayaleti” olarak tanımlandığı aktarıldı.

İki ülke arasındaki çatışmalar başlamadan önce Putin’in yaklaşık bin 200 savaş uçağı varken, Ukrayna’nın sadece 124 uçağı olduğu, ancak Rusların sürekli uçak kaybettiği öne sürüldü.

Sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet', 24 Şubat 2022’de, 10 Rus uçağı düşürdü.

Son Güncelleme: 12.03.2022 14:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna: 86 Türk’ün sığındığı Mariupol’deki cami bombalandı
Ukrayna: 86 Türk’ün sığındığı Mariupol’deki cami bombalandı
2100 Dolar Maaş...
2100 Dolar Maaş...
NASA: Uzayda seks çalışmalarına başlayabiliriz
NASA: Uzayda seks çalışmalarına başlayabiliriz









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim