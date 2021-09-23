Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası

Kilisenin hesabından 117 bin dolar çalıp seks partisi düzenleyen rahip ev hapsinde

İtalya’da, uyuşturucu ve seks partisi için kullanmak üzere kilisenin fonları ve yapılan bağışlardan 117 bin dolar (1 milyon 13 bin lira) çaldığı belirlenen bir rahip ev hapsine konuldu.

23 Eylül 2021 Perşembe 13:25
212 Okunma
Kilisenin hesabından 117 bin dolar çalıp seks partisi düzenleyen rahip ev hapsinde

Polis, Prato kentinde yaşayan ve görev yapan Francesco Spagnesi’nin (40) ev arkadaşının Hollanda’dan ‘tecavüz ilacı GHB’ getirttiğine dair ihbar aldı. İki yıldır Spagnesi ve ev arkadaşının düzenlediği partilere katıldığını söyleyen 200 kişinin ifadesine başvuruldu. Evde uyuşturucu bulundu. İkilinin çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanıştığı kişileri eve davet ettiği, partilerde uyuşturucu dağıtıldığı ya da satıldığı anlaşıldı.

Tıp öğrencisiyken din adamı olmaya karar veren Spagnesi’nin kilisenin hesabındaki 117 bin doları kendi hesabına aktardığı belirlendi.

Sevilen bir rahip olan ve kiliseye gidenlerden binlerce dolarlık bağış toplayan Spagnesi’nin bu paraları hangi amaçla kullandığı ortaya çıkınca çok sayıda kişi parasını geri isteyerek hukuki yola başvurdu.

Avukatı Costanza Malerba, Spagnesi’nin uyuşturucu satın aldığını ve temin ettiğini kabul ettiğini kilisenin parasını çaldığını da itiraf edeceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yeniden ameliyat olacak
Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için yeniden ameliyat olacak
Sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü
Sığır hırsızları ve köylüler çatıştı: En az 46 ölü
Yasadışı cerrahi hadıma 12 yıl hapis
Yasadışı cerrahi hadıma 12 yıl hapis
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim