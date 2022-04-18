Kilo aldığını sanıyordu ama...

Daha önce ikiz bebek doğurmuş genç bir kadın olan Sarah, neredeyse 117 cm e kadar büyüyen karnının sebep olduğu acıdan oldukça şikayetçiydi. İkizlerine hamile olduğu zamandan bile daha çok şişmiş olduğunu ifade eden Sarah, birkaç kez hastaneye gitmesine rağmen konulan teşhis adet kramplarını ve fazla yemeyi sebep olarak gördüler.

OBEZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Sıklıkla aldığı cevap çok yediği, obez olduğu ve daha az yemesi gerektiği yönündeydi. Zaman zaman da adet sancılarının yarattığı şişkinliği sebep sundular. Bu sebeple sıklıkla diyet yapan ancak hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen kadın gittiği bir jineokoloğun kendisine dünyada regl olan tek kadın olmadığını söyleyecek kadar vurdumduymaz olduğunu söyledi.