Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Kim'den Trump'a yanıt: "Düşman üslerini yok etmeye hazırız"

"Kuzey Kore yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor"

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:39
Kim'den Trump'a yanıt: "Düşman üslerini yok etmeye hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün BM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, "Mecbur bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz" ifadelerinin ardından Kuzey Kore, provokasyona dair en ufak bir işaret görmeleri durumunda, 'düşman üslerini yok etmeye' hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Pyongyang, "En güçlü nükleer silahlar devleti olarak yükselen Kuzey Kore, emsalsiz zorluklar ve girişimlere rağmen yaptırımlardan, baskıdan ve savaştan korkmuyor" dedi.

"Korkunç bir nükleer saldırı, nihai bir harabeyle karşılaşacak"

Provokasyona dair en ufak bir işarette, kararlı ve önleyici saldırılarıyla ‘düşman üslerini yok etmeye' hazır olduğunu duyuran Kuzey Kore açıklamasında "ABD'nin yüzleşme ve savaşı tercih etmesi durumunda korkunç bir nükleer saldırı, zavallı ve nihai bir harabeyle karşılaşacak" denildi.

​Öte yandan Kuzey Kore, kendilerine yönelik yeni yaptırımlar için çağrıda bulunan ABD'ye tepki göstererek, "Kuzey Kore'nin yeni yaptırımlar karşısında tutumunu değiştireceğini düşünmek hayal" dedi.

Trump yine 'Roket Adam' dedi

Dün BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap eden ABD Başkanı Trump, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket Adam kendisi ve rejim için intihar görevinde. ABD hazır, istekli ve muktedir ama buna gerek kalmamasını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmeyi anlatırken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için 'Roket Adam' benzetmesinde bulunmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
ABD'den Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı
BM Mali'deki ayrılıkçılar arasında anlaşma sağladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim