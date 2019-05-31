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Kim o görüşmenin ardından beş yetkiliyi idam ettirdi

Güney Kore medyası, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un ABD Başkanı Trump ile Vietnam'da yaptığı zirveden sonuç çıkmaması nedeniyle üst düzey beş görevliyi idam ettirdiğini öne sürdü.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:22
Kim o görüşmenin ardından beş yetkiliyi idam ettirdi
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Bloomberg News’ün aktardığı habere göre; Kuzey Kore’nin ABD Özel Temsilcisi Kim Hyok Chol ile birlikte dört Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, şubat ayındaki zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından mart ayında başkent Pyongyang’daki Mirim Havalimanı’nda idam edildi.

Kim Hyok Chol, geçen yıl ABD ile başlanan nükleer silahsızlanma görüşmelerindeki en üst düzey Kuzey Koreli yetkiliydi.

Merakla beklenen Trump-Kim zirvesi birden bire sona ermiş ve iki lider nükleer silahsızlanmayla ilgili herhangi bir anlaşma imzalamamıştı.

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Kim Hyok Chol

Chosun Ilbo gazetesinin adı açıklanmayan bir Kuzey Koreli kaynağa dayandırdığı habere Kim Hyok dahil diğer dört yetkiliye “ABD’nin niyetini doğru düzgün anlamadan müzakerelere ilişkin yetersiz bilgi vererek ABD için casusluk yapmak” suçlaması yöneltildi.

Gazetenin haberine göre; bir dönem Kim Jong-un’un sağ kolu olan ve Hanoi zirvesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun mevkidaşı olan Kim Hyok Cho da, Çin sınırı yakınlarında bir çalışma ve eğitim kampına gönderildi.

Bir dönem Kim’in sağ kolu olan Kim Yong Chol, geçen 18 Ocak’ta Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelmiş ve Kuzey Kore liderinin mektubunu ABD liderine iletmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong-un
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