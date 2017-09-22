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Kim, Trump'a bizzat seslendi: "O bunağa açıklamalarının bedelini ödeteceğim"

Kim Jong-un, alışılmışın dışında bir açıklama yayınlayarak Trump'ı birinci ağızdan kişisel olarak hedef aldı.

22 Eylül 2017 Cuma 10:58
Kim, Trump'a bizzat seslendi: "O bunağa açıklamalarının bedelini ödeteceğim"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, BM konuşmasında ülkelerini ‘yok etmekle' tehdit eden ve kendisine ‘Roket Adam' lakabıyla seslenen ABD Başkanı Donald Trump için ‘akli dengesi bozuk' dedi. Trump'a bizzat seslenen Kim, ABD Başkanı'na ‘tüm dünyanın gözü önünde kendilerini küçük düşüren açıklamalarının bedelini ödeteceğini' söyledi.

ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları ilan etmesinden sadece birkaç saat sonra Kim Jong-un, alışılmışın dışında bir açıklama yayınlayarak Trump'ı birinci ağızdan kişisel olarak hedef aldı.

‘ÜLKEME VE BANA DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE HAKARET ETTİ'

Trump'ın ‘akli dengesinin bozuk' olduğunu belirten Kuzey Kore lideri, "Trump dünyanın gözleri önünde bana ve ülkeme hakaret etti. Ve tarihteki en azılı savaş ilanında bulundu" dedi.

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA'nın aktardığına göre Trump'ın BM konuşmasını ‘eşi benzeri görülmemiş kabalıkta bir saçmalık' olarak nitelendiren Kim, "ABD'nin başkomutanlığı imtiyazını elinde tutan adama açıklamasının bedelini pahalı bir biçimde ödeteceğim" ifadelerini kullandı.

'AKLİ DENGESİ BOZUK BUNAK'

Kuzey Kore lideri sözlerine, "Akli dengesi bozuk bunak ABD'liyi kesinlikle ateşle terbiye edeceğim" diye devam etti.

Kim'in kullandığı ve ‘bunak' olarak tercüme edilen Kore dilindeki ‘neukdari' kelimesi, ‘kendilerini küçük düşürücü hareketler içinde olan yaşlı insanlar' anlamına geliyor.

Kim'in açıklaması, bir masanın arkasında oturarak elinde kağıt tuttuğu bir karesiyle yayınlandı.

72. BM Genel Kurulu'nda Kuzey Kore'yi ‘yok etmekle' tehdit eden Trump, Kim Jong-un'u ise 2. kez kendi taktığı ‘Roket Adam' lakabıyla hedef almıştı.

Trump, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendimizi korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz. Roket Adam kendisi ve rejim için intihar görevinde. ABD hazır, istekli ve muktedir ama buna gerek kalmamasını umuyoruz" diye konuşmuştu.

‘PASİFİK'TE HİDROJEN BOMBASI DENEYEBİLİRİZ'

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Pasifik Okyanusu üzerinde bir hidrojen bombası deneyebileceklerini açıkladı.

Ri, "Pasifik üstünde eşi benzeri görülmemiş bir seviyede hidrojen bombası testi olabilir. Bu liderimize bağlı, bu yüzden pek iyi bilmiyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 22.09.2017 11:02
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