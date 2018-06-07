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"Kim, zirvenin yapılması için yalvardı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın zirveyi iptal etme kararı üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını iddia etti.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:47
"Kim, zirvenin yapılması için yalvardı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın zirveyi iptal etme kararı üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını iddia etti.

Giuliani, Washington yönetiminin bu katı tutumunun Kuzey Kore lideri Kim'i, tavrını yumuşatmaya zorladığını ifade ederek, "Kim Jong-un, dizlerinin üzerine çökerek zirve için yalvardı." yorumunu yaptı.

Trump, 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.  Ancak Trump’ın bu açıklamasının ardından diplomatik girişimler sürmüş, Kuzey Kore heyeti ABD’yi ziyaret etmiş ve iki liderin 12 Haziran’da planlandığı gibi görüşmesi kararlaştırılmıştı. 

TARİHİ ZİRVE 5 YILDIZLI OTELDE

ABD Başkanı Donald Trump’la Kuzey Kore lider Kim Jong-un, Singapur’un Sentosa adasındaki bir otelde görüşecek.  Ayrı otellerde kalacak liderler, tarihi görüşmeyi 5 yıldızlı Capella Oteli’nde gerçekleştirecek.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılması beklenen 12 Haziran'daki zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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