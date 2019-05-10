Kim’in füze neşesi! Gözünü bile ayırmadan izledi

ABD ile nükleer gerilimi yaşayan Kuzey Kore, füze denemelerine devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore dün yerel saatle 16.30'da füzeler fırlattı.

Kim, denemeleri böyle izledi.

Son 4 gün içindeki ikinci denemeye ait fotoğraflar ise bugün yayınlandı. Kuzey Kore kaynakları tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Kim Jong-un’un da denemeleri yakından takip ettiği görülüyor.

Elinde bir dürbünle çalışmaları izleyen Kuzey Kore liderinin, gördükleri karşısındaki oldukça keyifli olması dikkat çekti.

‘SAVUNMA HAKKIMIZ’

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın denemelerden duyduğu kaygıyı belirten ve Pyongyang yönetimine askeri gerilimi düşürme çağrısı yapan ifadeleri ‘saçma’ olarak nitelendirilerek, denemelerin savunma amaçlı olduğu ve rutin tatbikat kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Son deneme 4 gün içinde ikinci kez yapıldı.

Kuzey Kore yönetiminin ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerdeki açmaza rağmen azami sabırla hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kuzey'in egemenlik ve öz savunma haklarını meşru şekilde icra etmesine yöneltilen temelsiz suçlamalar, durumu ne bizim ne de onların isteyeceği bir noktaya götürecektir” ifadesine yer verildi.