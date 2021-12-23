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Kimse adını bile duymamışken koronavirüsü bilmişti!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının henüz adı duyulmamışken dünyaca ünlü astrolog Nicolas Aujla, öngörülerinde küresel bir salgına dikkat çekmişti. 2022 yılının dünya ve insanlık için zor zamanlara sahne olacağını dile getiren Aujla, önümüzdeki seneye dair kehanetleriyle korkuttu.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:59
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Kimse adını bile duymamışken koronavirüsü bilmişti!
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2019 yılında “Dünyaca ünlü bir kilise yanacak” diyerek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran ünlü astrolog Nicolas Aujla Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Notre Dame Katedrali’nin yanmasını bilmişti. Katedral yangının sonrasında dünyanın genelini etkileyen ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan küresel bir salgına işaret etmişti. 36 yaşındaki kahin, Çin ve Küba depremlerini ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun kamuya mal olan skandalını öngörmüştü.

2021 yılı için sansasyonel tahminlerde bulunan kahin, 2022 yılı içinde insanlık için karamsar bir tablo çizdi. 2022 senesi ile birlikte Çin’in hakimiyetinin yükseleceğini, dünyayı bekleyen yeni bir küresel salgın riskini ve Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir figüre suikast gerçekleştirileceğini söyledi.

“DÜNYA’YA ÇARPMASI DURDURULACAK”

Koronavirüs pandemisini ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey ile yaptığı sansasyonel röportajı tahmin eden bir astrolog, Çin'in dünya çapındaki egemenliğindeki artışı da dahil olmak üzere 2022 için tahminlerini açıkladı. “Birçok geçmiş yaşamı” olduğunu iddia eden 36 yaşındaki astrolog, dünyanın sonunun geleceğine dair korkuları hafifletti.

İnsanlığın endişelenmesine neden olacak bir asteroidin varlığından söz eden Aujla, “2022'de dünyaya doğru giden bir asteroid görüyorum. Ancak yörüngesini değiştirmek için askeri bir müdahele yapılacak. Dünya başka bir yıl görmek için hayatta kalıyor ve felaket bir şekilde önleniyor” dedi.

YENİ SALGIN KAPIDA

Paris’in bir terör saldırısına maruz kalacağını iddia eden Aujla bu konuda fazla ayrıntı vermemeyi tercih etti. Aynı zamanda Aujla, Amerika’da büyük bir ses getirecek tanınmış bir şahsiyetin suikasta uğrayacağı konusunda uyardı. Tahminlerinin arasında dünyayı etkileyecek ve henüz zamanı belli olmayan yeni bir küresel salgın da yer aldı.

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