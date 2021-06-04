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Kimyasal madde taşıyan gemi battı: Sri Lanka çevre felaketiyle karşı karşıya

Sri Lanka kimyasal madde taşıyan geminin batmasının ardından, ülke çevre felaketiyle karşı karşıya kaldı. Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı ifade edildi.

04 Haziran 2021 Cuma 14:33
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Kimyasal madde taşıyan gemi battı: Sri Lanka çevre felaketiyle karşı karşıya

Sri Lanka'da 20 Mayıs'ta Colombo Limanı'nda çıkan yangının ardından batmaya başlayan kimyasal madde yüklü "X-Press Pear"l gemisi, ülkeyi çevre felaketiyle karşı karşıya bıraktı.

Sri Lankalı yetkililer, Singapur bandıralı kimyasal madde yüklü konteyner gemisinin arka tarafının dibe indiği; sızıntıya karşı gemiyi tedbiren açıklara çekme olanağının kalmadığını bildirdi.

25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar taşıyan gemideki sızıntının, büyük bir çevre felaketine yol açacağından endişe ediliyor.

Geminin gümrük manifestosunda 1500 konteyner taşıdığı, bunlardan 81'inin "tehlikeli madde içerdiği" bilgisi yer alıyor.

Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı ifade edildi.

Sri Lanka Hükümeti, kıyıdan 80 kilometre açığa kadar bölgede balık avlamayı yasaklarken Hint donanmasının desteğiyle olası sızıntıya karşı önlem almaya çalışıyor.

Sri Lanka Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera, yaptığı açıklamada, olası sızıntının çevreye vereceği zararı hesaplamanın güç olduğunu belirtti.

Yangının neden çıktığı ve gemi işletmecisinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının soruşturulduğunu ifade eden Bakan Amaraweera, "Bu felakete ihmalkarlık sebep olduysa sorumluların cezalandırılması gerek" dedi.

Sri Lanka polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Colombo Mahkemesi geminin kaptanı, mühendisi ve yardımcı mühendisine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Hükümet ayrıca gemi işletmecisine tazminat davası açılacağını bildirdi.

SRİ LANKA SAHİLLERİ PLASTİK KAR ÖRTÜSÜYLE KAPLANDI

Konteyner gemisi yangınından kaynaklanan serpinti nedeniyle, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'nın sahilleri plastik bir kar örtüsüyle kaplandı.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Sri Lankaçevre Felaketi
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