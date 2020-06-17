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Kırgızistan'da yeni hükümet kuruldu

Kırgızistan Meclisinde yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı 56 yaşındaki Kubatbek Boronov olurken, hükümet programı, yapısı ve Bakanlar Kuruluna da onay verildi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:27
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Kırgızistan'da yeni hükümet kuruldu

Kırgızistan'da adı "yolsuzluk" iddialarına karıştığı gerekçesiyle Muhammedkalıy Abılgaziyev'in başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından 120 sandalyeli Meclis, yeni başbakan ve hükümeti belirmek için toplandı.

Boronov, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, hükümetin öncelikleri arasında ekonomik istikrarın korunması ve sürdürülmesinin, koronavirüsle (COVID-19) mücadele edilmesinin ve meclis genel seçimlerinin düzenlemesinin olduğunu söyledi.

Kabinesinde önemli değişiklik yapmayan Boronov, kabinede boşalan Başbakan Birinci Yardımcılığına Almazbek Baatırbekov'u ve Başbakanlık İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Devlet Komitesi Başkanlığına da Altınbek İsmailov'u gösterdi.

Mecliste hükümet programı, yapısı ve Bakanlar Kurulu da oylandı.

Kabinede görev verilen Baatırbekov, Meclisteki koalisyonu oluşturan Kırgızistan Partisi milletvekilliği, aynı zamanda Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanlığından 9 Haziran'da istifa etmişti.

Dastan Dogoyev de İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Devlet Komitesi Başkanlığı görevinden 10 Haziran'da görevinden ayrılmıştı.

Ülkenin 31'inci Başbakanı

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ne bağlı Özgen şehrinde dünyaya gelen, Bişkek Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu Boronov, 2003-2018 yıllarında Acil Durumlar Bakanlığında çeşitli görevler üstlendi.

Boronov, Abılgaziyev'in kabinesinde, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Karargahı Başkanı olarak görev yaptı.

Boronov, bağımsızlığının 29'uncu yılını 31 Ağustos'ta kutlayacak Kırgızistan'ın 31'inci Başbakanı oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan
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