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Kırmızı alarm verildi... Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı!

Çin'in Şanghay şehrinde gündüz 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:50
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Kırmızı alarm verildi... Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı!
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 ajansı Xinhua'nın haberine göre, Meteoroloji bürosunca vatandaşlara, öğle saatlerinde açık havadaki faaliyetlerden kaçınmaları, aşırı terleme, baş dönmesi, halsizlik hissetmeleri halinde, kalp krizi riskini önlemek için, havalandırmalı yerde beklemeleri ve tuzlu su içmeleri tavsiye edildi.

Çin'in dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

Çin'in en büyük kenti Şanghay, 5 Temmuz'dan bu yana aşırı sıcakların etkisi altında. Kentte bugün Şuciahui Meteoroloji Gözlem İstasyonunda ölçülen sıcaklık değeri yerel saatle 14.12'de 40 dereceyi aştı.

Şanghay'da 1873'ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti. Kentte 2017'de ölçülen 40,9 derecelik sıcaklık, en yüksek değer olarak kayıtlara geçmişti.

Kentte, alt-tropikal yüksek basıncın yol açtığı aşırı sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

Son Güncelleme: 11.07.2022 11:53
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