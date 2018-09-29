Kırmızı halıdan çöp karıştırmaya… Ünlü model tanınmaz halde

ABD'de yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesi olan Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison tanınmaz halde. Jackson'la boşandıktan sonra hayatı altüst olan Willison, sokaklarda yaşıyor ve çöp topluyor.