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Kırmızı halıdan çöp karıştırmaya… Ünlü model tanınmaz halde

ABD'de yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesi olan Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi Loni Willison tanınmaz halde. Jackson'la boşandıktan sonra hayatı altüst olan Willison, sokaklarda yaşıyor ve çöp topluyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:58
Kırmızı halıdan çöp karıştırmaya… Ünlü model tanınmaz halde

35 yaşındaki eski model Loni Willison, bir dönem kırmızı halıların ve davetlerin aranan ismiydi. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında görüntülenen Willison’ı görenler tanımakta zorlandı.

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Baywatch’la ünlenen Jeremy Jackson’dan boşanan Willison, sokaklarda yaşamaya başladı. Eski görüntüsünden eser kalmayan Willison, topladığı çöplerle hayatta kalmaya çalışıyor.

Willison'ın eski hali.

Willison’ın eski hali.

2012’de evlendiği Jackson’dan 2014’te boşanan Willison, şiddet gördüğünü iddia etmiş ve psikolojik yardım aldığını söylemişti.

Çift 2014'te boşandı.

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