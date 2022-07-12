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Kısa boylular için moda tüyoları

Kısa boylu olmak bir dezavantaj gibi görünse de doğru kıyafet ve aksesuarlarla boyunuzu olduğundan daha uzun göstermeniz mümkün. Bu stil tüyolarını takip ederek siz de boyunuzu avantaja çevirebilirsiniz.

12 Temmuz 2022 Salı 16:11
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Kısa boylular için moda tüyoları
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V YAKALI BLUZLER

Bu tarz bluz ya da kazaklar, boynu açıkta bırakır ve böylece tüm vücudu uzun gösterir. Bunun aksine dik yakalı kıyafetler ise daha kısa gösterir. Degaje yakalar da hafif kumaş tercih edilirse iyi bir tercih olabilir.


DERİN YIRTMAÇ

Derin yırtmaç, yüksek topukluyla da düz ayakkabıyla da giyilebilir. Ancak şu basit kuralı unutmamak gerekir: Etek hafif bir kumaştan olmalı, silüeti bozmamalı. Yandan yırtmaçlı etek ve elbiselere önem verin, çünkü hiç bugünkü kadar moda olmamıştı.

GENİŞ PAÇA PANTOLON

 Bu pantolonlar hem uzun hem de kısa boylu kadınlar için uygun. Bacakları uzun gösteren bu model pantolonlar, hem günlük rahat giyimde hem de gece kıyafeti olarak tercih edilebilir. Zayıf fizikliler diz hizasından başlayarak genişleyen paçalı pantolonları tercih edebilir.


YÜKSEK BELLİ PANTOLON

Yüksek popülaritesine rağmen düşük bel pantolonlar silüeti kısaltan giysilerden. Birkaç santim daha kısa görünmemek için yüksek belli kıyafetleri tercih etmek gerekiyor. Yüksek belli pantolon, şort ya da kapri pantolonlar bacakları ve dolayısıyla vücudu da daha uzun gösterir. Ancak bu kural, etekler için geçerli değil.


UZUN ETEK VE KISA BLUZ

Vücudu ince ve uzun gösteren bir ikili: Maksi etek ve göbek üstü bluz. Ancak bu görünüm için kumaş seçimi önemli. Özellikle jarseden özellikle kaçınmak gerekiyor.


DİKEY ÇİZGİLİLER

Dikine çizgilerin boyu birkaç santim daha uzun gösterdiği bir gerçek. Çizgiler renkli ve kalın da olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki iki ya da üç renkten fazlası olmamalıdır.


NÖTRAL RENKLİ AYAKKABI

Uzun boylu görünmek için topuklu ayakkabı seçilmesi kaçınılmaz. Canlı renkli ayakkabılar, dikkati vücudun kısa olan bölgesine çekerken pastel renkli topuklular bacakları daha uzun göstererek boyu uzatır.


TULUM

Zayıf ya da kıvrımlı vücut fark etmez; tulum ; tüm vücut tipleri için uygundur. Tulum, silueti birleştirir ve uzatır. Ancak unutmamak gerekir ki doğru tulum modeli kalçalara değil, bel çevresine vurgu yapar.


MİNİ ETEK

Silueti kısalttığı düşünülen mini etek, doğru seçilirse adeta sihir yaratabilir. Boyu uzun göstermek için dar mini eteklerden kaçınmak, kloş etek seçmek gerekir. Yüksek belli mini etekler, ister spor ayakkabıyla ister topukluyla olsun boya birkaç santim ekler.


TEK RENK PANTOLON VE AYAKKABI

Pantolon ya da taytı ayakkabıyla aynı renkte seçmek boyu daha uzun gösterir. Parlak taytlar silüeti ikiye bölecdeğinden mat renkteki taytlar ya da pantolonlar boyu uzatır. 

Anahtar Kelimeler:
Kısa BoylModa
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