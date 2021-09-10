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Kiska, kafasını defalarca duvara vurarak intihar etmeye çalıştı

Psikolojisi bozulduğu ifade edilen balinanın o görüntüleri herkesin yüreğini parçaladı.

10 Eylül 2021 Cuma 23:47
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Kiska, kafasını defalarca duvara vurarak intihar etmeye çalıştı

Kanada'nın Marineland parkında 10 yıldır yalnız başına beton bir tankın içinde yaşayan dünyanın en ünlü balinası, intihar girişiminde bulundu. Dünyada esaret altında tutulan son orka olarak bilinen Kiska, İzlanda'da 1979 yılında yakalanarak bugün bulunduğu tema parkı tarafından satın alınmıştı. 42 yıldır esaret halinde bir hayat süren 44 yaşındaki Kirka, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları öldükten sonra son 10 yıldır beton bir tankın içinde yalnız olarak yaşıyor.

Eski bir eğitmen olan Phil Demers, balinanın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurarak intihar etmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı. Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Kiska'nın psikolojisinin bozuk olduğunu da söyleyen Demers, paylaştığı başka bir videoda ise "Bu da başka bir açı. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska'nın psikolojisi bozuk" dedi.

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