Kıskanç bir eş ile nasıl başa çıkılır?

Siz, ne kadar sevdiğini ve sizi kaybetmek istemediğini gösteriyor ama ya küçük kıskançlık nöbetleri mantıksız hale gelirse? Ya kendinizi artık akıl yürütmeyi bilmeyen biriyle evli bulursanız? Ya doğru olmayan suçlamalarda bulunan ve nedenlerinizi dinlemeyen aşırı kıskanç bir eşiniz varsa? Kıskanç bir eşle başa çıkmak kolay değildir, peki ne yapabilirsiniz? İşte işinize yarayacak bazı stratejiler...

Aşık olduğunuzda ve rekabeti gördüğünüzde, herkesin kıskanmaya hakkı vardır . Ne de olsa biz insanız ve bu bir insan olarak kim olduğumuzun bir parçası ama dedikleri gibi, fazlası yıkıcı olabilir.

Başka biri size yaklaşıp sizinle ilgilendiğinde kıskanacak bir kocaya sahip olmak tamamen normaldir ve hatta aşık iki insan arasındaki bağı güçlendirebilir ancak kontrolden çıkarsa, sadece sizin için değil, tüm aileniz için yıkıcı olduğu zamanlar da vardır.

Eşinizin kıskançlığı kontrolden çıkarsa ne yaparsınız? Ya eşiniz her hareketinizden şüphe etmeye başlarsa? Örneğin eşinizin çocuklarınızın sizinle geçirdiği zamanı kıskandığını görmek de endişe verici olabilir.

EŞİNİZİN KISKANÇLIĞI AŞIRI MI?

Aşırı kıskanç bir eşi, herhangi bir evliliği zehirli bir evliliğe dönüştürebilir..

Ne yazık ki, zarar görecek olan sadece çift değil, evlilik ve çocuklar da olacaktır.

Kıskançlık, algılanan bir tehdit olarak normal bir duygu ve herkes tarafından hissedilebilir olsa da, bunun fazlası, endişe ve paranoyaya yol açabilecek zarar verici kalıplar oluşturacaktır.

Kıskanç bir eşin belirtilerini gözden geçirelim.

SİZİ SADECE KENDİNE İSTİYOR

Elbette! Eşinizin sizi tek başına istediğini bilmek çok hoş. Tatlı ve romantik olsa da, aylar geçtikçe ve artık dışarı çıkmanıza veya eğlenmenize izin vermediğini fark ediyorsunuz, her seferinde sizinle olması gerektiğinde ısrar ediyor.

Bu, yapışkan olmaktan daha fazlasını almaya başlar ve onun tutsağı olduğunuzu hissettirebilir

EN KÖTÜSÜNDEN ŞÜPHELENİYOR

Kıskanç bir eşle uğraşmak, özellikle de artık sebepleri dinlemediğinde çok zordur.

İçinizdeki en kötü şeylerden şüphelendiğinde, ancak en çılgın rüyalarınızda asla bu durumların olabileceğini hiç düşünmediniz, sizi en iyi arkadaşıyla veya patronunuzla bir ilişki yaşamakla suçlayacak biriyle nasıl başa çıkabilirsiniz?

ONUN DUYGUSAL BOŞLUKLARI VAR

Kıskanç bir eş sadece kıskançlık hissetmez, aynı zamanda muhtaç ve duygusal olarak dengesizdir.

Özellikle paranoyasını yatıştırmak için her şey için güvencenize ihtiyacı var. Yoğun yaşam tarzımızla, eşinizi her zaman duygusal olarak güvence altına almak zorunda kalmak yorucu olabilir.

HERKES REKABET EDER

Kıskanç bir kocanın rakibi olarak sadece karşı cinsi düşündüğünü düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Herkes kocayı kıskandırabilir ve bunun anne babanız, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız ve hatta çocuklarınız olması fark etmez.

Kıskançlıktan daha fazlasıysa, bir saplantı haline gelir.

ÖZEL ALANINIZA GİRİYOR

Gizlilik belirli bir güven çerçevesinde herkesin ihtiyacı olan özel alanıdır. Sosyal medya hesaplarınızın şifresine ihtiyacı var, telefonunuzdaki şifreyi ve her gün kiminle konuştuğunuzu bilmesi gerekiyor.

Gülümsüyor ve sohbet ediyorsanız, telefonunuzu alıp bakabilir. Sürekli gözlemlenmek ve yapmadığınız bir şeyle suçlanmak gibi.

Peki, kıskanç bir eşle nasıl başa çıkılır?

KISKANÇ BİR EŞLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Bu durumda olan çoğunuz, elbette, kıskanç bir eşle nasıl başa çıkılacağını bilmek isteyecektir ve hepimiz bunun kolay olmadığını biliyoruz.

Harekete geçmeye karar vermeniz ve bunun daha fazla ileri gitmesine izin vermemeniz iyi bir şey çünkü bu sadece stresli değil, zehirlidir ve kötüye kullanıma, korkuya ve düşük özgüvene yol açabilir.

Peki, nasıl başlayacağız?

SAVUNMAYA GEÇMEYİN

Eşinizin kıskançlıklarıyla uğraşıyorsanız, en yaygın yöntemin karşı koymak ve haksız olduğunu anlatmaya çalışmak olduğunu bilirsiniz ancak bu duruma yardımcı olmaz.

Sadece kendi davranışlarınızla savunma yapıyormuşsunuz gibi görünecektir. Bu duruma yardımcı olmaz.

Duygularınızın da aranıza girmesine izin vermeyin. Eşinizin sakinleşmesini ve dikkatle dinlemesini söyleyin.

SAKİNKEN KONUŞUN

Eşinizin tarafını duyduktan sonra, ona neden böyle olduğunu sorun. Neden kıskandığını hissediyor ve senin yapmadığın bir şeyden şüpheleniyor?

Kendi tarafını açıklamasına ve puanlarını kabul etmesine izin verin.

İş arkadaşınızın gece geç saatlerde sohbet etmek istemesinden rahatsız olduğunu söylüyorsa, taviz verin, ancak sınırları nasıl belirleyeceğinizi de bildiğinizden emin olun.

SINIRLARI KABUL EDİN

Eşinizin sizi tehdit etmesinin nedenlerini dinleyin ve kabul edin ve gerekirse taviz verin, ancak bu fırsatı sınırlar koymak için de kullanın.

Yavaşça, mahremiyetinize sahip olmanıza ve size güvenmenize izin vermeyi açıklayın. Güvenini sarsabilecek bir geçmiş olmadığı sürece, bu kuralı dayatman için hiçbir sebep yok.

SABIRLI VE KARARLI OLUN

Bunu yapmak kolay değil ve çok zaman alacak ama dedikleri gibi ilerleme ilerlemedir.

Emeklerinizin boşa gittiği zamanlar olacaktır ama pes etmeyin ve sabırlı olun. Yemininizi tutun ve tekrar deneyin.

Kıskanç bir eşle uğraşmak da bir sevgi işaretidir.