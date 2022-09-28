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Kısmı seferberlikten sonra kaçış büyüyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna ile savaşı devam ederken, geçen hafta kısmi seferberlik ilan etmesi Rus halkında büyük bir endişe ve panik yaratmıştı. Kararın ardından, birçok şehirde eylemler düzenlenmiş, protestocular ile polisler arasında arbede yaşanmıştı. Olayların ardından savaşa dahil olmak istemeyen birçok erkek vatandaşın, yüksek meblağlar ödeyerek ülkeyi terk etmeye çalıştıkları bildirildi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:34
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Kısmı seferberlikten sonra kaçış büyüyor!



Askerlik yaşı gelen ve savaşa dahil olmak istemeyen çok sayıda Rus erkeğin hem karadan hem de havadan ülkeden kaçmaya çalıştıkları bildirilirken, özellikle Rus vatandaşlarından vize istemeyen Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelere ulaşabilmek için hem hava hem kara yollarından ülke sınırlarına hücum ettikleri aktarıldı.

ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

Rus vatandaşlarının birçoğunun, savaş sebebiyle sayıları azalan uçuşlara fahiş fiyatlar ödeyerek ülkeyi terk ettikleri iddia edildi. Fakat uçak biletlerinin tükenmesi ve Rus yetkililerin sınırlarda kontrolleri sıkılaştırması, ülkede kalan Rus erkeklerini maddi anlamda zora soktu.

PARAYI GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz The Guardian gazetesi, bazı varlıklı Rus vatandaşlarının özel jetler kiralayarak en çok tercih edilen ülkeler olan Türkiye’ye, Ermenistan’a ve Azerbaycan’a kaçtıklarını aktardı. Gazeteye konuşan yetkililer, Rus vatandaşlarının askere gitmemek için 27 bin doları (yaklaşık 498 bin TL) gözden çıkardığını söyledi.

SON BİLET 11 BİN DOLAR

Rusya'dan Antalya'ya son bilet tam 11 bin dolara satıldı. Büyük talep gören özel jet kiralama şirketleri ise, jetlerde tek bir koltuğun fiyatının 21.500 dolar ile 27 bin dolar arasında olduğunu belirttiler.

''TAM BİR ÇILGINLIK''

Jet kiralama şirketi Your Charter’ın direktörü Yevgeny Bikov yaptığı açıklamada, normalde günde 50 talep alırken şimdi bir günde 5 bin kişiden talep geldiğini söyledi. Bikov, şu an yaşanan durumu ''Tam bir çılgınlık'' olarak nitelendirdi.

TALEP 50 KAT ARTTI

Havacılık şirketi FlightWay’in CEO’su Eduard Simonov da, İngiliz medyasına uçuşlara talebin 50 kat arttığını söyledi. Simonov, “Bütün Avrupalı özel jet şirketleri ülkeden çıktığı için talep arttı ve 6 ay öncesine göre fiyatlar da tavan yaptı” diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.09.2022 14:18
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