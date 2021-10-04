Kıyamet kehanetleri merak uyandırdı

Ragnarok kelimesi eski İskandinav dilinde Ragna ve rok kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Ragna kelime anlamıyla tanrıların düzenleyici gücü demektir. Rok kelimesi ise kıyamet ve kader anlamlarında kullanılır. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan ragnarok sözcüğü ise tanrıların kaderi anlamını taşıyor. Ragnarok tam olarak; kozmosun içinde yer alan her şeyin ve hatta tanrıların bile felaketi demek. Yani var olan her şeyin sonu diyebiliriz. Bu sona kıyamet ismi veriliyor. Maya Takvimi’nde Şirince’nin dünyada tek kalan yer olacağını söylemesi gibi ragnarok kehanetlerinde de İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Ragnarok kasabası kurtulan tek bölge olacak.

22 ŞUBAT’A İŞARET EDİYOR

Ragnorak kehanetlerinde dünyanın ve insanlığın sonunun 22 Şubat tarihinde geleceği söylenir. Kesin olarak hangi yıl olduğu bilmese de 22 Şubat'ın dünyanın son günü olacağına inananların anlattığı kıyamet senaryosu şöyle:

Güneş ve ay tutulacak.

Kötülük tanrısı Loki zincire bağlı oğlu kurt Fenrir'i serbest bırakacak.

Kökleri çekirdeğe kadar uzanan ve farklı diyarları dallarında taşıyam Dünya ağacı yeraltı ejderhası Nidhogg tarafından kuruyana kadar ısırılıyor.

Jormungand yılanı denizden çıkıyor.

Yeryüzü yarılıyor ve Hel katmanının yaratıkları dünyaya çıkıyor.

Mitolojik tanrılar son savaşını veriyor ve yeni bir düzen kuruluyor.

ALTIN ÇAĞ BAŞLAYACAK

22 Şubat’ta yaşanan olay sona erdiğinde ise yeni bir çağın başlayacağına inanılıyor. Tarlalara daha ekinler ekilmeden ürünler kendiliğinden yeşerecek ve tüm hastalıkların çaresinin olacağı bir döneme uyanılacaktır. Hod tarafından öldürülmüş olan Balder geri dönecek. Ragnarok’ta ölmüş olan tanrıların kendi çocukları bu tanrıların mirasını geri alacaktır.