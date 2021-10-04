Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Kıyamet kehanetleri merak uyandırdı

2012'de kıyamet senaryolarının çıkmasına neden olan Maya Takvimi, o dönemde büyük ses getirmişti. Mayalar’dan sonra ise Vikingler’in torunu olan Ragnarok mitolojisine dair kıyamet teorileri ortaya çıktı. Mitolojik öğelerle desteklenen teoriye göre dünyanın sonuna ilişkin tarih verildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 14:49
151 Okunma
Kıyamet kehanetleri merak uyandırdı
banner108

Ragnarok kelimesi eski İskandinav dilinde Ragna ve rok kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Ragna kelime anlamıyla tanrıların düzenleyici gücü demektir. Rok kelimesi ise kıyamet ve kader anlamlarında kullanılır. Bu iki kelimenin birleşiminden oluşan ragnarok sözcüğü ise tanrıların kaderi anlamını taşıyor. Ragnarok tam olarak; kozmosun içinde yer alan her şeyin ve hatta tanrıların bile felaketi demek. Yani var olan her şeyin sonu diyebiliriz. Bu sona kıyamet ismi veriliyor. Maya Takvimi’nde Şirince’nin dünyada tek kalan yer olacağını söylemesi gibi ragnarok kehanetlerinde de İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Ragnarok kasabası kurtulan tek bölge olacak.

22 ŞUBAT’A İŞARET EDİYOR

Ragnorak kehanetlerinde dünyanın ve insanlığın sonunun 22 Şubat tarihinde geleceği söylenir. Kesin olarak hangi yıl olduğu bilmese de 22 Şubat'ın dünyanın son günü olacağına inananların anlattığı kıyamet senaryosu şöyle:

  • Güneş ve ay tutulacak.
  • Kötülük tanrısı Loki zincire bağlı oğlu kurt Fenrir'i serbest bırakacak.
  • Kökleri çekirdeğe kadar uzanan ve farklı diyarları dallarında taşıyam Dünya ağacı yeraltı ejderhası Nidhogg tarafından kuruyana kadar ısırılıyor.
  • Jormungand yılanı denizden çıkıyor.
  • Yeryüzü yarılıyor ve Hel katmanının yaratıkları dünyaya çıkıyor.
  • Mitolojik tanrılar son savaşını veriyor ve yeni bir düzen kuruluyor.

ALTIN ÇAĞ BAŞLAYACAK

22 Şubat’ta yaşanan olay sona erdiğinde ise yeni bir çağın başlayacağına inanılıyor. Tarlalara daha ekinler ekilmeden ürünler kendiliğinden yeşerecek ve tüm hastalıkların çaresinin olacağı bir döneme uyanılacaktır. Hod tarafından öldürülmüş olan Balder geri dönecek. Ragnarok’ta ölmüş olan tanrıların kendi çocukları bu tanrıların mirasını geri alacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
130 dolara aldı 6.9 milyon dolara sattı
130 dolara aldı 6.9 milyon dolara sattı
Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?
Yeni araştırma: Sonsuza kadar yaşamak mümkün mü?
İngiltere'de yakıt krizi: 300 sürücüye vize verilecek
İngiltere'de yakıt krizi: 300 sürücüye vize verilecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim