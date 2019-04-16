Kıyıdan 220 kilometre açıkta mucize kurtuluş!

Tayland’da bir petrol platformu işçileri, kıyıdan 220 kilometre açıkta suda çırpınan bir köpeği fark etti. Neye uğradığını şaşıran işçiler hayvana seslenerek kendilerine gelmesini sağladı.

Yorgunluktan bitap düşmüş köpeği platforma alan işçiler ona yiyecek ve su verdi. Tuzlu sudan arınıp karnı doyduktan sonra yorgunluğa yenik düşen köpek rahat bir uyku çekti.

Platform çalışanları köpeğe Taylandca ‘kurtarılmış’ ve ‘hayatta kalan’ anlamına gelen ‘Boonrod’ adını verdi.

Bir balıkçı teknesinden düştüğü tahmin edilen köpek, veterinere götürülmesi için yakınlardan geçen bir tankere ulaştırıldı. Karaya ayak basan köpeğin yapılan sağlık kontrollerinde durumunun iyi olduğu ve bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Sosyal medyada büyük yankı bulan kurtarılma hikayesi sonrası köpeği sahiplenmek için binlerce mesaj paylaşıldı.