Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Kız kardeşler aynı anda evlilik teklifi edince seçim yapamadı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan bir olay herkesi şaşırtmaya yetti. İsminin Luwizo olduğu açıklanan genç bir adam üç kız kardeşin kendisine aynı gün evlilik teklifi etmesi üzerine aralarında seçim yapamadı ve üçüzlerle aynı anda evlendi. Kız kardeşlerle aynı gün evlenen adam ülke gündemine yerleşti.

04 Mart 2022 Cuma 15:35
8 Okunma
Kız kardeşler aynı anda evlilik teklifi edince seçim yapamadı!
banner108

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşayan Luwizo isimli bir adamın üçüz kız kardeşlerle aynı anda dünya evine girmesi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Üçüz kız kardeşlerin kendisine aynı gün evlilik teklifi ettiğini dile getiren Luwizo, aralarında seçim yapamadığını ve hiçbir kardeşi kırmak istemediğini dile getirdi.

“HEPSİNDEN AYNI ANDA HOŞLANIYORUM”

Şaşkınlık yaratan olaya dair açıklamalarda bulunan genç adamın ifadeleri şaşırtmayı başardı. İlk olarak Natalie isimli kızla tanıştığını ve ilişki yaşamaya başladıklarını dile getiren Luwizo, daha sonrasında ise diğer iki kız kardeşi gördüğünü söyledi. Onlarında kendisinden hoşlanmaya başlaması üzerine Luwizo, “Hepsinden aynı anda hoşlanıyorum” diyerek durumu özetledi.

“GÜZELLİKLERİ KARŞISINDA ÇARESİZ KALDIM”

Üçüzlerin kendisine aynı anda evlilik teklifi ettiğini belirten Luwizo, “Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak üçü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim. Güzellikleri karşısında çaresiz kaldım” dedi.

“KİMSE ENGEL OLAMADI”

Luwizo'nun evlilik tekliflerini öğrendiğinde büyük şok geçirdiğini belirten Natalie, "Durumdan haberdar olunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ama bizim ona olan aşkımız çok büyük olduğu için evlenmemize kimse mani olamadı" diye konuştu.

Kardeşler, herkesin kısa süre içerisinde ayrılacaklarını düşündüğünü belirterek, "4'ümüzün anlaşamayacağını ve ayrılacağımızı düşünen insanlar çok fazla. Fakat biz iyi anlaşıyoruz ve herkese mutlu olduğumuzu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı
Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı
Zelenski: Termal kameralı Rus tankları nereye ateş ettiğini biliyor
Zelenski: Termal kameralı Rus tankları nereye ateş ettiğini biliyor
Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde: Ruslar Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi
Rusya-Ukrayna savaşı 9. gününde: Ruslar Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim