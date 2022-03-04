Kız kardeşler aynı anda evlilik teklifi edince seçim yapamadı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşayan Luwizo isimli bir adamın üçüz kız kardeşlerle aynı anda dünya evine girmesi sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Üçüz kız kardeşlerin kendisine aynı gün evlilik teklifi ettiğini dile getiren Luwizo, aralarında seçim yapamadığını ve hiçbir kardeşi kırmak istemediğini dile getirdi.

“HEPSİNDEN AYNI ANDA HOŞLANIYORUM”

Şaşkınlık yaratan olaya dair açıklamalarda bulunan genç adamın ifadeleri şaşırtmayı başardı. İlk olarak Natalie isimli kızla tanıştığını ve ilişki yaşamaya başladıklarını dile getiren Luwizo, daha sonrasında ise diğer iki kız kardeşi gördüğünü söyledi. Onlarında kendisinden hoşlanmaya başlaması üzerine Luwizo, “Hepsinden aynı anda hoşlanıyorum” diyerek durumu özetledi.

“GÜZELLİKLERİ KARŞISINDA ÇARESİZ KALDIM”

Üçüzlerin kendisine aynı anda evlilik teklifi ettiğini belirten Luwizo, “Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak üçü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim. Güzellikleri karşısında çaresiz kaldım” dedi.

“KİMSE ENGEL OLAMADI”

Luwizo'nun evlilik tekliflerini öğrendiğinde büyük şok geçirdiğini belirten Natalie, "Durumdan haberdar olunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ama bizim ona olan aşkımız çok büyük olduğu için evlenmemize kimse mani olamadı" diye konuştu.

Kardeşler, herkesin kısa süre içerisinde ayrılacaklarını düşündüğünü belirterek, "4'ümüzün anlaşamayacağını ve ayrılacağımızı düşünen insanlar çok fazla. Fakat biz iyi anlaşıyoruz ve herkese mutlu olduğumuzu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.