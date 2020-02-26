Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli aile artık Türkiye’de

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı küçük Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi.

Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısındaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçti.

Türkiye'ye geçişi sırasında konuşan Muhammed, çok mutlu olduklarını belirterek "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor" dedi.

Baba Muhammed, Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çekerek "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum" diye konuştu.

İlk olarak gazeteci Mehmet Algan’ın sosyal medya hesabından İdlibli bir arkadaşının 4 yaşındaki kızına uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğrettiğini yazdı ve şunları eklemişti: “Her ses geldiğinde ailecek gülüyorlar oyun bozulmasın diye. Suriye insanlığın ağır çekim mağlubiyeti oldu. Çok büyük kalp ağrısı.”

Algan, Abdullah ile minik kızı Selva’nın “oyunu” esnasında çekilen bir video da paylaşmıştı.

Video kısa süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından izlenmişti.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı yaşananları ünlü Hayat Güzeldir filmine benzetmişti.