Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Süt ürünleri inme riskini azaltır mı?
Süt ürünleri inme riskini azaltır...
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Twitter kullanıcılarına puan verecek
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
Corona Virüsü Nedir, Nasıl Korunulur?
ABD'de yapılan araştırmaya göre 'çok okuyan çok yaşıyor'
Çok okuyan çok yaşıyor

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli aile artık Türkiye’de

Suriyeli baba "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum" dedi

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:08
75 Okunma
Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli aile artık Türkiye’de
banner48

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı küçük Selva ve ailesi Türkiye'ye getirildi.

Baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısındaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçti.

Türkiye'ye geçişi sırasında konuşan Muhammed, çok mutlu olduklarını belirterek "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor" dedi.

Baba Muhammed, Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çekerek "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum" diye konuştu.

İlk olarak gazeteci Mehmet Algan’ın sosyal medya hesabından İdlibli bir arkadaşının 4 yaşındaki kızına uçak ve bomba seslerinin bir oyun olduğunu öğrettiğini yazdı ve şunları eklemişti: “Her ses geldiğinde ailecek gülüyorlar oyun bozulmasın diye. Suriye insanlığın ağır çekim mağlubiyeti oldu. Çok büyük kalp ağrısı.”

Algan, Abdullah ile minik kızı Selva’nın “oyunu” esnasında çekilen bir video da paylaşmıştı.

Video kısa süre içinde yüzbinlerce kişi tarafından izlenmişti.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı yaşananları ünlü Hayat Güzeldir filmine benzetmişti.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSavaşTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan’da ilk 'koronavirüs' teşhisi!
Yunanistan’da ilk 'koronavirüs' teşhisi!
Reuters: Latin Amerika'daki ilk koronavirüs vakası Brezilya'da görüldü
Reuters: Latin Amerika'daki ilk koronavirüs vakası Brezilya'da görüldü
Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor
Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim