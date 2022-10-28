Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

Kızının cinsel ilişki görüntülerini internette görünce deliye döndü!

Malezya’da yaşayan 43 yaşındaki ismi açıklanmayan bir baba, 16 yaşındaki kızının cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntüleri internette gördüğünde çılgına döndü. Videodaki gencin peşine düşen adam bir arkadaşını da yanına alarak genci bulduğunda döverek öldürdü.

28 Ekim 2022 Cuma 09:58
234 Okunma
Kızının cinsel ilişki görüntülerini internette görünce deliye döndü!



Malezya’nın Sarawak şehrinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir baba 16 yaşındaki kızının 18 yaşındaki Phan Di Ran isimli gençle cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntüleri internette gördü. Gencin görüntüleri internette ifşa ettiğini düşünen baba hemen harekete geçti. China Press’in haberine göre adam genci bulduğunda onunla yüzleşti ve öldüresiye dövdü. Bir arkadaşıyla birlikte Phan Di Ran’ın yanına giden baba, genci önce yumrukladı ardından ise plastik sandalyelerle dövmeye başladı. Genci hastane yerine karakola götüren baba ondan şikayetçi oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI AMA KURTULAMADI

Oğullarının karakolda olduğunu öğrenen anne ve baba genci alarak hastaneye gitti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Phan Di Ran kurtarılamadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her zaman stresli olan burçlar!
Her zaman stresli olan burçlar!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider"
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim