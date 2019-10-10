KKTC'deki siyasilerden Barış Pınarı Harekatı mesajı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mesajında “Türkiye, güney sınırındaki terör oluşumlarına karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanıyor. Allah kahraman Türk askerlerini korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerini paylaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin milli varlığını tehdit eden terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olmasını ve bölgenin en kısa zamanda istikrar, barış ve huzura kavuşmasını diliyorum. Anavatanımız Türkiye’nin ve Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.