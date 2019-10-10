Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

KKTC'deki siyasilerden Barış Pınarı Harekatı mesajı

Türkiye’nin bugün akşam saatlerinde Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyhle KKTC’deki siyasiler de mesajlar yayımlıyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:20
KKTC'deki siyasilerden Barış Pınarı Harekatı mesajı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mesajında “Türkiye, güney sınırındaki terör oluşumlarına karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanıyor. Allah kahraman Türk askerlerini korusun, ordumuzu muzaffer kılsın” ifadelerini paylaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin milli varlığını tehdit eden terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olmasını ve bölgenin en kısa zamanda istikrar, barış ve huzura kavuşmasını diliyorum.  Anavatanımız Türkiye’nin ve Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yilmaz Ozdil 2019-10-10 09:37:14

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yilmaz-ozdil/esekarisi-kovani-5380521/

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
. 2019-10-10 11:52:29

reyiz araplara oynar . Allah acısın kktc halkını şu dövize çalışırık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Macaristan AB'yi kilitledi: Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı
Macaristan AB'yi kilitledi: Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı
Her 4 kişiden biri bu riski taşıyor
Her 4 kişiden biri bu riski taşıyor
25 liralık biletle 1.2 milyar kazandı
25 liralık biletle 1.2 milyar kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim