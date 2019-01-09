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KKTC'den 'satın alınan hap ölüme yol açtı’ iddiası

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
KKTC'den 'satın alınan hap ölüme yol açtı’ iddiası

Maxwell Bates-Spiers isimli 39 yaşındaki İngiliz vatandaşının, KKTC’den satın aldığı haplar sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin “Daily Mail” gazetesinde yer alan iddialar Rum basınında da yer aldı.

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Fileleftheros gazetesi, “Daily Mail’in” haberine dayandırarak, uyuşturucu madde bağımlısı olan Maxwell Bates-Spiers’in 27 Haziran-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kıbrıs’ta tatil yaptığını ve KKTC’de bulunan bir eczaneden, doktor reçetesi gerektirmeyen söz konusu hapları yüksek miktarda satın aldığını iddia etti.

İngiltere’nin “Kent” şehrinde hayatını kaybeden şahsa yapılan otopsi raporunda yüksek miktarda “oksikodon” maddesi tespit edildiği de haberde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hap
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. 2019-01-09 13:58:57

ADAM RESMEN İNTİHAR ETMİŞ ATTIKLARI BAŞLIĞA BAK

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Vatandaş 2019-01-09 15:16:58

Boşuna demezler insanın adı çıkacağına gözü çıksın daha iyi diye...

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Doğru Söz 2019-01-09 19:16:26

Unutmayın bir ara cocuklarımıza yaptırdığımız aşılar da hep boş ve fos çıkmıştı. Bazı eczacıların bile demeçleri oldu ilaçlar kalitesiz diye. Ha sadece ilaçlar mı? Sahtekarlık diyarı bir memleket. Ballar sahte, yemler sahte, ilaçlar sahte, insanlar sahte.
Ben hiç şaşırmadım.

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