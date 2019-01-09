KKTC'den 'satın alınan hap ölüme yol açtı’ iddiası

Maxwell Bates-Spiers isimli 39 yaşındaki İngiliz vatandaşının, KKTC’den satın aldığı haplar sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin “Daily Mail” gazetesinde yer alan iddialar Rum basınında da yer aldı.
İngiltere’nin “Kent” şehrinde hayatını kaybeden şahsa yapılan otopsi raporunda yüksek miktarda “oksikodon” maddesi tespit edildiği de haberde yer aldı.
ADAM RESMEN İNTİHAR ETMİŞ ATTIKLARI BAŞLIĞA BAK
Boşuna demezler insanın adı çıkacağına gözü çıksın daha iyi diye...
Unutmayın bir ara cocuklarımıza yaptırdığımız aşılar da hep boş ve fos çıkmıştı. Bazı eczacıların bile demeçleri oldu ilaçlar kalitesiz diye. Ha sadece ilaçlar mı? Sahtekarlık diyarı bir memleket. Ballar sahte, yemler sahte, ilaçlar sahte, insanlar sahte.
Ben hiç şaşırmadım.