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KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiasından sonra Pakistan'dan dikkat çeken paylaşım geldi

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KKTC'yi 5 ülkenin tanıyacağı iddiasından sonra Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçilik ilk kez KKTC'nin resmi adını kullandı.

11 Temmuz 2021 Pazar 22:00
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KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiasından sonra Pakistan'dan dikkat çeken paylaşım geldi

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliği'nden bir heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. KKTC'yi resmi olarak tanımayan Pakistan'ın, ziyaret duyurusunu resmi Twitter hesabından 'KKTC' ifadesini kullanarak yapması dikkat çekti. Daha önce gündeme gelen Pakistan'ın KKTC'yi tanıyacağı iddiası bir kez daha gündem oldu. 

Paylaşılan mesajda, "Büyükelçiliğin Konsolosluk Ekibi, 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirecektir" denilerek görüşmelerin tarih, saat ve mekan gibi bilgilerine yer verildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, normal gibi gözüken bu mesajda 'Turkish Republic of Northern Cyprus' (KKTC) ifadesine yer verilmesi dikkat çekiyor. KKTC'yi resmi olarak tanımayan ülkenin KKTC ifadesini kullanması atılacak 'tanıma' adımının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin ardından KKTC’nin beş ülke tarafından tanınacağı iddiası gündeme gelmişti. Rum basınındaki iddiaya göre Türkiye’yle kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazır olduğu belirtilmişti.

Kıbras Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünün kutlanacağı 16 Temmuz'dan önce yaşanan bu gelişme heyecanlandırdı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAHAYA İNECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek 'Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali'nde bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak. Erdoğan'ın, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak maç öncesinde tüm dünyaya önemli mesajlar vermesi bekleniyor. 

16-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanacak harekatı Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) düzenleyecek. Festivalde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
KKTCPakistan
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