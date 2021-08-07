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Klima yoluyla gelen tehlike: 'Rhinovirüs, koronavirüsün daha ağır seyretmesine yol açabilir'

Doç. Dr. İlker İnanç Balkan, artan klima kullanımı nedeniyle rhinovirüsün yaygınlaştığını söyledi. Balkan, "Solunum yolu virüsleri, rhinovirüs, RSV gibi virüsler daha kolay solunum hücrelerimize tutunuyor. Klima bu virüslerin dolaylı olarak kişiden kişiye bulaşmasını arttırabilir" dedi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:22
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Klima yoluyla gelen tehlike: 'Rhinovirüs, koronavirüsün daha ağır seyretmesine yol açabilir'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Bölümü'nden Doç Dr. İllker İnanç Balkan, klima kaynaklı enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek klimanın etkisiyle yayılan virüsler hakkında bilgi verdi.

Balkan, klimanın sağlık üzerine etkilerinden bahsederek "İnsanlar daha çok kapalı alanda klima ile serinlemeyi tercih edebiliyor. Maskeler de çıkartıldığında; eğer birisinde nezleye yol açan virüs varsa klima, birinden diğerine bulaştırmayı kolaylaştırabiliyor. Bize gelen her türlü solunumla ilgili semptomlar önce Kovid-19 muamelesi görüyor. Şu günlerde gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı belirti ve bulgularıyla başvuran çok sayıda hastamız var. Hastaların hikayesine baktığımızda kapalı alanda klima kullanımı gerçekten dikkat çekiyor" diye konuştu.

Balkan, nezleye yol açan virüslerin klima ile birlikte yaygınlaştığını belirterek, "Aslında bu solunum yolu virüsleri kişiden kişiye bulaşıyor; yani klimalar virüse kaynak teşkil etmez ancak bizler kapalı alanı klima ile soğuttuğumuzda bu üç şeye yol açıyor. Soğukta solunum yolu virüsleri, rhinovirüs, RSV gibi virüsler daha kolay solunum hücrelerimize tutunuyor ve daha fazla çoğalabiliyor. O yüzden böyle salgınları daha fazla kış aylarında görürüz. Bir de maskeleri çıkartıp odaların havalanmasını azalttığımızda, eğer elimizde rhinovirüs gibi nezleye yol açan virüsler varsa, bu virüsün kişiden kişiye bulaşması kolaylaşıyor. Bunun üç sebebi var dedik; bir, soğuk; iki, kapalı ortam; üç, maskesiz yakın mesafede temas" İfadelerini kullandı.

Rhinovirüsten sonra koronavirüs geçirmenin Kovid-19'u ağırlaştırdığını ifade eden Balkan, "Koronavirüs salgını devam ederken biz yine tedbiren maskeli kalmaya devam etmeliyiz. Solunum yoluna virüs tutunduğunda o virüs ile reseptörler kapandığı için, o virüse karşı yanıt başladığı için, ikinci bir virüs en azından geç bulaşıyor. Dolayısıyla birbirinin etkisini arttırdığını, ya da azalttığını söyleyemeyiz. Sırayla enfeksiyona yol açıyor bu virüsler. Mesela bir Rhinovirüs enfeksiyonundan tam iyileşirken koronavirüs ile enfekte olmak zaten yorgun düşmüş bir bağışıklık sistemiyle daha sistemik, daha yaygın bir tutuluma yol açan ikinci bir virüs ile temasa geçeceği için, daha ağır seyretmesine yol açabilir" dedi.

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