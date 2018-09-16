Koalisyon ortağı CSU Bavyera'daki seçimlere hazırlanıyor

CSU lideri Seehofer, Bavyera eyaletinde yapılacak seçimlerde iyi bir sonuç alabilmek için iyimser olunması çağrısında bulundu. Seehofer, parti kongresindeki konuşmasında mülteci siyasetine ilişkin mesajlar da verdi.

Almanya'da koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Cumartesi günü Münih’te yaptığı parti kongresinde Bavyera eyaletinde 14 Ekim'de yapılacak seçimler için programını tanıttı ve seçim kampanyasının son aşamasını başlattı.

Parti lideri Horst Seehofer yaptığı konuşmada, kamuoyu yoklamalarında alınan sonuçların cesareti kırmaması gerektiğini söyledi. Seehofer, "Önümüzdeki dört hafta içinde kaygı yerine iyimserliğe, yakınmalar yerine birlikteliğe, rahatlık yerine harekete ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. “Seçim kampanyasının başındaki durumlarının hiç de kötü olmadığını” belirten Seehofer, "gelecek dört hafta boyunca iyi bir sonuç alabilmek için kararı etkileyecek her şeyi yapacaklarını” söyledi.

Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder de, CSU'nun tarihindeki en düşük oy oranının “güzel olmadığını, ancak partinin uyanması için bir mesaj” olabileceğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) kardeş partisi olan CSU, sadece Bavyera eyaletinde örgütlü bulunuyor. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, yaklaşık 70 yıldır eyalette iktidarda olan CSU’nun oylarının yüzde 35’e düştüğünü gösteriyor. Eyalette 2013 yılında yapılan seçimlerde, CSU oyların yüzde 47,7'sini almıştı.