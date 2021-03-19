Kobe Bryant marka oluyor

ABD'li efsanevi basketbol yıldızı Kobe Bryant (41), geçen yıl kizi Gigi (13) ile bir helikopter kazasında hayata veda etti.



Eşi Vanessa Bryant, ölümünden 14 ay sonra Kobe'nin rumuzu olan 'Mamba' ve 'Mambacitas' isimlerinin patentini aldı.



Ailesine 600 milyon dolar miras kalan Bryant'ın eşi efsane basketbolcunun adını yaşatarak bir giyim markası kuracak.