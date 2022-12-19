Kocasını başka bir kadın yakalayan kadının cezası acı oldu!

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde kocasını başka bir kadınla yakalayan ismi açıklanmayan kadının verdiği ceza olay oldu. Kocasını başka bir kadınla gördükten sonra “boşanmak ya da cezalandırılmak” seçenekleri arasında seçim yapmasını isteyen kadın adamın cezayı seçmesin üzerine kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Kadın kocasının yatağa yüzüstü uzanmasını istedi. Ardından ise pantolonunu indirerek elindeki tahta kürekle kalçasına vurmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kocasının kalçasına kürekle vurduğu sırada bir yandan da darbeleri sayan kadının cezası sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı cezaya tepki gösterdi. Diğer bir kısmı ise adamın cezayı hakettiğini söyledi.