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Kocasını başka kadınlara kiralayarak geçimini sağlıyor!

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki üç çocuk annesi Laura Young, eşini 40 sterline başka kadınlara kiraladığı ilginç bir ticari girişimde bulundu. 'Rent My Handy Husband' isimli işlerinin patladığını söyleyen Young, eşinin haftada 6 güne kadar çalıştığını ve saatlik 40 sterlin karşılığında yaptığı işten oldukça iyi bir gelir sağladıklarını açıkladı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 09:13
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Kocasını başka kadınlara kiralayarak geçimini sağlıyor!



Dinlediği bir podcast yayınında bir adamın insanlara satın aldıkları mobilyaların kurulumu için yardım ederek geçimini sağladığını duyan Young, buradan aldığı ilhamla girişimi için harekete geçti. El becerileri oldukça kuvvetli olan eşini kiralamak için hızla sosyal medya hesapları yaratan Laura, bir gün içinde ilk müşterisine ulaştığını ve kısa süre sonra eşinin haftanın altı günü sabah 9'dan akşam 8'e kadar çalışmaya başladığını anlattı.

TAMAMEN DOLU

İşleri öyle iyi gidiyor ki Young birçok talebi geri çevirmek zorunda kaldı çünkü 'Rent My Handy Husband' isimli işi Kasım ortasına kadar tamamen dolu. Eşi James'in yaptığı işler ise bir duvarı yeniden inşa etmek, bir TV veya perde asmaya yardım etmek, boyama, dekorasyon, fayans döşeme ve halı döşeme gibi şeyleri içeriyor ve yardıma ihtiyacı olan herkese hizmet verebiliyor.

James işlerin emek tarafını ele alırken, Laura sosyal hesapları ve web sitesini yönetmeye çalışıyor.

KENDİSİ DE ÇOCUKLARI OTİZMLİ

Kendisi gibi çocuklarına da Otizm teşhisi konulmasının ardından James, bir depoda gece vardiyası çalışanı olarak sürdürdüğü işinden ayrıldı.

Hastalığı sebebiyle farklı bir düşünce yapısı ve eşsiz yetenekleri olan James'ind e katkısıyla, başladıkları bu iş çiftin hayal edebileceğinden daha başarılı oldu.

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