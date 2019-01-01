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Kocasını internetten satışa çıkardı

01 Ocak 2019 Salı 11:05
Kocasını internetten satışa çıkardı

Almanya'da bir kadın, 7 yıldır evli olduğu eşini bir internet sitesi üzerinden 18 avro karşılığında satışa çıkardı.

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Hamburg'ta yaşayan ve sitede 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, 7 yıldır evli olduğu eşinden bıktığını ve artık ona ait hissetmediğini yazdı.

'Kullanılmış koca' başlığıyla satış ilanı açan kadın, geçtiğimiz Noel'de artık birbirlerine ait olduklarını hissetmediklerini, kocasından vazgeçmek istediğini, fiyatın pazarlığa açık olduğunu fakat takas kabul etmediğini söyledi.

Şaşkın adam, eşinin kendisi için internette ilan verdiğini Abendblatt gazetesinin haber ile öğrendi. İlanla ilgili oldukça iyi dönüşler aldığını söyleyen kadın, bunu eğlence için yaptığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İNTERNET
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