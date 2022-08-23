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Kocasını öldürmek için sevgilisiyle kiralık katil tuttu, katiller adamla arkadaş olup parti yaptı

Hindistan'da bir kadının kocasını öldürmek için tuttuğu kiralık katiller, adamla arkadaş olup bütün gece parti yaptılar. Adamın üstüne ketçap dökerek, sahte cinayet fotoğrafı çeken adamlar bu görüntüleri kadına gönderdi. Akılalmaz olay bu plandan sonra daha da karıştı...

23 Ağustos 2022 Salı 16:45
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Kocasını öldürmek için sevgilisiyle kiralık katil tuttu, katiller adamla arkadaş olup parti yaptı


Hindistan’ın Tamil Nadu eyaleti benzeri ancak kara komedi filmlerinde görülebilecek bir olaya şahit oldu.

İsminin Anupallavi olduğu öğrenilen Hintli kadın kocasını öldürmek için sevgilisi Humavanath ile detaylı bir plan yaptı ancak sonuç hiç bekledikleri gibi olmadı.

Akıllara durgunluk veren olay bugün Batı medyasında geniş yer buldu.

3 KİRALIK KATİL TUTTULAR

İki çocuk annesi kadın ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile hayatına devam edebilmek için en kolay yolun kocasını ortadan kaldırmak olduğuna karar verdi.

Taksi şoförü olan kocası Naveen Kumar'ı öldürmek için sevgilisi ile plan yapan kadın, üç kiralık katil tuttu.

Kiralık katillerle 200 bin Rupiye anlaşan çift, bu paranın 90 binini cinayet öncesinde peşin ödedi, kalanını ise adam öldükten sonra vereceklerini söylediler.

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