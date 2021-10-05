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Kocasının annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Madi ve eşi TikTok hesaplarından yaptıkları paylaşımla dikkatleri çekti. Eşinin annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin verdiğini dile getiren Madi, sosyal medyayı âdeta ikiye böldü.

05 Ekim 2021 Salı 10:23
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Kocasının annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin veriyor
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Sosyal medyada her geçen gün yeni bir hayat tarzıyla karşılaşıyoruz. Kimilerine kullanıcılar inanmazken kimileri ise detaylarıyla şaşkınlık yaratıyor. TikTok hesabında yaptığı paylaşımla mantık sınırlarını zorlayan Madi Brooks, annesi ve kız kardeşinin eşiyle birlikte olmasına izin verdiğini dile getirerek büyük şaşkınlık yarattı.

“BU HARİKA BİR ŞEY”

Eşinin annesi ve kız kardeşiyle beraber olduğunu anlatan Madi, “Ben, annem ve kız kardeşim aynı erkeği paylaşıyoruz. Bu harika bir harika bir şey.” dedi.

Eşinin bu durumdan mutlu olduğunu ifade eden Madi, “Eşimi nasıl mutlu ettiğimi biliyor musunuz? Kız kardeşimle yakınlaşmasına izin veriyorum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Madi’nim TikTok paylaşımında yaşam tarzına dair verdiği bilgiler sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar Madi ve ailesinin yaşam şeklini takdir ederken bazı kullanıcılar ise kötü yorum yağmuruna tuttu.

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