Künye
Kıbrıs 23
gök gürültülü hafif yağmurlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi sonrası Almanya'dan köklü firmalardan iflas haberleri gelmeye başladı. Ülkenin dev otomotiv yedek parçacısı Borgers, ünlü çikolata markası Bodeta ve daha birçoğu iflas edenler arasında...

21 Ekim 2022 Cuma 15:43
308 Okunma
Köklü firmalar tek tek iflaslarını duyuruyor



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ortaya çıkan enerji krizi sonrası Almanya'dan köklü firmalardan iflas haberleri gelmeye başladı.
Almanya'da yüz yılı aşkın zamandır hizmet veren birçok köklü firmanın Ekim ayı içerisinde iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

100 YILLIK FİRMALAR TEKER TEKER KAPANIYOR

Maliyetlerin yükselmesi sonucu, 1848 yılında kurulan sabun firması Kappus, 6 bin işçisi bulunan 156 yıllık otomotiv yedek parça üreticisi Borgers, 130 yıllık şekerleme firması Bodeta ve 125 yıllık inşaat şirketi Wolff Hoch und Ingenieurbau iflas ettiğini açıkladı.

İFLASIN NEDENİ: YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI

Çikolata ve şekerleme üreticisi Bodeta tarafından yapılan açıklamada, "İflasın nedeni yükselen enerji fiyatları. Şeker yüzde yüz pahalılaşırken, glukoz yüzde 200 oranında pahalılaştı" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün (IWH) araştırmasına göre, geçen yılın eylül ayına göre bu yılın eylül ayında iflas başvuruları yüzde 34 oranında arttı. (İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
Kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf
Mutsuz bir evlilik yaşadığınızın işte 17 işareti
Mutsuz bir evlilik yaşadığınızın işte 17 işareti
Almanya yaklaşık 5 bin Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı eğitecek
Almanya yaklaşık 5 bin Ukraynalı askerden oluşan bir tugayı eğitecek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim