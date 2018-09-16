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Kolombiya'da 15 yaşındaki kız ELN tarafından kaçırıldı!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Bazı rehineleri serbest bıraktıktan sonra tutup 15 yaşındaki bir kız çocuğunu 'muhbir' diye kaçırmak bir korkaklık göstergesi ve bir namussuzluktur" dedi

16 Eylül 2018 Pazar 11:52
Kolombiya'da 15 yaşındaki kız ELN tarafından kaçırıldı!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, halen 10'dan fazla  kişiyi rehin tuttuğu değerlendirilen silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş  Ordusunun (ELN) bu kez 15 yaşında bir kızı kaçırmasına sert tepki göstererek, "Bu  bir korkaklık göstergesi ve namussuzluktur." ifadesini kullandı. 

Bu ay rehinelerin 9'unu serbest bırakan fakat hükümetin, tüm  rehinelerin serbest kalmamasından ötürü barış görüşmelerine başlamadığı ELN, bir  kişiyi daha rehin aldı.

Örgüt, ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Choco yönetim  bölgesi kırsalında yaşayan Orpua yerlilerine mensup 15 yaşındaki bir kızı  "muhbir" olduğu gerekçesiyle kaçırdı.

Quindio yönetim bölgesinde katıldığı bir etkinlikle konuşan ve ELN'ye  sert tepki gösteren Devlet Başkanı Duque, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı rehineleri serbest bıraktıktan sonra tutup 15 yaşındaki bir kız  çocuğunu 'muhbir' diye kaçırmak bir korkaklık göstergesi ve bir namussuzluktur.  Rehin alma eylemlerinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını tüm  Kolombiyalılar olarak reddediyoruz ve asla kabul etmeyeceğiz."

Duque, ELN'ye tüm eylemlerini sonlandırması çağrısını tekrar ederken  bunun diyalog masasının yeniden kurulması için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Müzakereler durmuştu

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada,  elindeki rehinelerin tamamını bırakıncaya kadar örgütle müzakere yapılmayacağını  duyurmuştu.

Bu ayın ilk haftasında 3 rehineyi serbest bırakan örgüt, bu hafta  içinde de 4'ü güvenlik görevlisi 6 kişiyi daha yetkililere teslim etmişti.

Hükümet, bazı rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu karşılamış ve  müzakerelerin yeniden başlaması için ELN'nin elindeki tüm rehineleri serbest  bırakması gerektiği şartını yinelemişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bu ülkedeki  temsilcisi Alberto Brunori de rehinelerin serbest kalmasını olumlu  karşıladıklarını açıklayarak taraflara görüşmeleri yeniden başlatmasını umduğunu  söylemişti.

ELN'nin "Pablo Beltran" ismiyle bilinen yöneticisi ve başmüzakerecisi  Israel Ramirez Pinada ise hükümetin bu şartını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet  Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve görüşmeler, Ekvador'un  garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya  taşınmıştı.

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