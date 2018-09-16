Kolombiya'da 15 yaşındaki kız ELN tarafından kaçırıldı!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, halen 10'dan fazla kişiyi rehin tuttuğu değerlendirilen silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) bu kez 15 yaşında bir kızı kaçırmasına sert tepki göstererek, "Bu bir korkaklık göstergesi ve namussuzluktur." ifadesini kullandı.

Bu ay rehinelerin 9'unu serbest bırakan fakat hükümetin, tüm rehinelerin serbest kalmamasından ötürü barış görüşmelerine başlamadığı ELN, bir kişiyi daha rehin aldı.

Örgüt, ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Choco yönetim bölgesi kırsalında yaşayan Orpua yerlilerine mensup 15 yaşındaki bir kızı "muhbir" olduğu gerekçesiyle kaçırdı.

Quindio yönetim bölgesinde katıldığı bir etkinlikle konuşan ve ELN'ye sert tepki gösteren Devlet Başkanı Duque, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı rehineleri serbest bıraktıktan sonra tutup 15 yaşındaki bir kız çocuğunu 'muhbir' diye kaçırmak bir korkaklık göstergesi ve bir namussuzluktur. Rehin alma eylemlerinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmasını tüm Kolombiyalılar olarak reddediyoruz ve asla kabul etmeyeceğiz."

Duque, ELN'ye tüm eylemlerini sonlandırması çağrısını tekrar ederken bunun diyalog masasının yeniden kurulması için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Müzakereler durmuştu

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, elindeki rehinelerin tamamını bırakıncaya kadar örgütle müzakere yapılmayacağını duyurmuştu.

Bu ayın ilk haftasında 3 rehineyi serbest bırakan örgüt, bu hafta içinde de 4'ü güvenlik görevlisi 6 kişiyi daha yetkililere teslim etmişti.

Hükümet, bazı rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu karşılamış ve müzakerelerin yeniden başlaması için ELN'nin elindeki tüm rehineleri serbest bırakması gerektiği şartını yinelemişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin bu ülkedeki temsilcisi Alberto Brunori de rehinelerin serbest kalmasını olumlu karşıladıklarını açıklayarak taraflara görüşmeleri yeniden başlatmasını umduğunu söylemişti.

ELN'nin "Pablo Beltran" ismiyle bilinen yöneticisi ve başmüzakerecisi Israel Ramirez Pinada ise hükümetin bu şartını kabul etmediklerini açıklamıştı.

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve görüşmeler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.