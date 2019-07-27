Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan hakları savunucusu öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Ocak 2016'dan bu yana 289 insan hakları savunucusu ve aktivistin öldürüldüğü bildirildi.

El Espectador internet sitesinin haberinde, ülkede 2016 başından bu yana 289 insan hakları savunucusunun öldürülmesine ilişkin davaların yüzde 60'ının aydınlatıldığı, yüzde 11'inin de karara bağlandığı belirtildi.

Haberde, Kolombiya Savcılığına göre, cinayetlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla 249 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Kolombiya'da öldürülen insan hakları savunucularının sayısı konusunda ulusal ve uluslararası örgütlerde farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu rakamı 289, Sosyal Tarım Zirvesi Örgütü 234, Yurtsever Mart Ayı Sosyal Hareketi ise 204 olarak paylaşıyor.

Öte yandan, haberde, ülkedeki cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli sektörlerin katılımıyla 110 şehirde gösteri ve yürüyüş düzenleneceği ifade edildi.

Haberde, yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler, politikacılar, çeşitli dinlere mensup gruplar ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılacağı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, 10 Mayıs'ta Kolombiya hükümetine çağrıda bulunarak, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcilerine yönelik taciz ve saldırıları düzenleyenlere karşı gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunmuştu.

Colville, hedef alınan aktivistlerden bazılarını topluluk liderleri, Afro-Kolombiyalılar, yerli halk, çevreciler, köylüler, gazeteciler, kadın hakları savunucuları ve bazı yerel siyasetçilerin oluşturduğunu belirtmişti.