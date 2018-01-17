Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114416
ALTIN
164.160
DOLAR
3.8157
STERLİN
5.2601
EURO
4.6613
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 10 ölü

Kolombiya’nın Segovia kenti kırsalında bir askeri helikopter düştü. Kazada 8’i asker 10 kişi hayatını kaybetti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:36
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 10 ölü
banner10

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kenti kırsalında meydana gelen kazanın ardından Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı. 

Santos, kaza nedeniyle büyük acı duyduğunu ifade ederken, hayatını kaybeden mürettebat ve iki yolcunun ailelerine başsağlığı diledi. 

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ise sosyal paylaşım hesabından bilgi vererek, güvenlik güçlerinin helikopter enkazına ulaştığını duyurdu. Villegas, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için araştırmaların başladığını belirtti. 

Ülke basınındaki haberlerde helikopterin MI17 tipi olduğu bilgisi yer aldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Butto suikastını Pakistan Taliban'ı üstlendi
Butto suikastını Pakistan Taliban'ı üstlendi
Çekya meclisinden azınlık hükümetine ret
Çekya meclisinden azınlık hükümetine ret
Gambiya'da her 100 kişiden 1'i AIDS hastası
Gambiya'da her 100 kişiden 1'i AIDS hastası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim