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Kolombiya'da ELN saldırısı

ELN'nin Arauca yönetim bölgesi kırsalındaki saldırısında bir asker yaşamını yitirdi

11 Ocak 2018 Perşembe 10:53
Kolombiya'da ELN saldırısı
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Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesinde Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) saldırısında bir asker hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, ELN'ninArauca ile Arauquita kentleri arasındaki yolda devriye görevi yürüten güvenlik güçlerine yönelik saldırısında başından vurulan asker öldü.

ELN'nin varlık gösterdiği bölgelerden olan Arauca kırsalında dün de bir saldırı yaşanmış ve iki asker yaralanmıştı.

HÜKÜMET İLE ELN ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER VE ATEŞKES BİTTİ

ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin dün bitmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş aynı zamanda Casanare yönetim bölgesinde petrol boru hattını hedef almıştı.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.

Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'ninbaşmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına yaptığı açıklamada "Umarım sükunet devam eder." ifadesini kullanmıştı.

Beltran, örgüte olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini belirtmişti. 

Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu açıklayan hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesi müzakere heyetine takviyelerde bulunmuştu. 

Devlet Başkanı Santos'la geçen cumartesi günü bir araya gelen heyet, hafta başında Ekvador'a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı. 

Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastların önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor.

Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017'de Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyordu.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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