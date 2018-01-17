Kolombiya'da facia: En az 9 ölü

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinden (UNGRD) yapılan yazılı açıklamada, Villavicencio kenti ile Bogota'yı bağlayan karayolundaki Chirajara köprü inşaatının çökmesiyle yaşanan trajedinin ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.



Açıklamada, yaralılardan 3'ünün taburcu edildiği, birinin ise Bogota'ya sevk edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 4 yaralının tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.



Bu arada, kazanın meydana geldiği bölge AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.



DEVLET BAŞKANI SANTOS'TAN AÇIKLAMA



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da yaptığı açıklamada, böyle bir hadisenin daha önce yaşanmadığını ve tekrar etmesini de istemediklerini belirtti.



Santos, Ulaştırma Bakanı German Cardona'ya, yürütülecek soruşturmayı takip etmesi talimatını verdiğini aktardı.



İnşaatı kısa bir süre önce ziyaret ettiğini kaydeden Santos, "Chirajara Köprüsü'nü üç aydan daha kısa bir sürede hizmete açmayı çok istiyorduk." ifadesini kullandı.



Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Santos, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kolombiya'da, 446 metre uzunluğundaki köprü inşaatının bir yakasının pazartesi günü tamamen çökmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetmiş, 8 işçi yaralanmıştı.



UNGRD, Kızılhaç, sivil savunma ve itfaiyeye bağlı 130 kişilik arama kurtarma ekipleri köprünün çöktüğü ve 280 metreyi bulan vadide arama kurtarma çalışmaları yürütmüştü.